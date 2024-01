Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul Varsatorului este intotdeauna un moment special in astrologie, dar venirea lui Pluto in aceeași zi face ca acest tranzit sa fie deosebit de intensa și cu impact puternic. Pluto este cunoscut pentru puterea și influența sa de a provoca transformari profunde și de a aduce la suprafața aspecte…

- Tily Niculae, in varsta de 38 de ani, a devenit cunoscuta odata cu aparitia in seialul La Bloc, difuzat la Pro TV. Pe vremea aceea, actrița avea doar 16 ani și a avut parte de multe momente complicate, despre care a vorbit abia acum.Tily Niculae, cunoscuta pentru rolul sau in serialul „La bloc”, a dezvaluit…

- Recent au aparut in presa informații conform carora, in timpul unor lucrari la o veche mina abandonata, a fost descoperit in viața unul dintre cei 118 mineri prinși sub daramaturi in timpul unui cutremur care a avut loc acum 17 ani in vestul Chinei. Ulterior s-a aratat ca nu este adevarat.

- Procurorul-sef al Biroului de Combatere a Infractiunilor comise in legatura cu Achizitiile Publice din DNA, Oana – Stancele Diana Corina s-a stins din viața. Vestea morții sale a fost data de DNA. „Conducerea și personalul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție iși exprima profundul regret pentru…

- In urma cu o zi, o femeie a murit in chinuri groaznice dupa ce a fost incendiata de propriul nepot. Tragedia s-a produs in scara blocului, iar un martor a luat parte la scenele ingrozitoare. Femeia a facut declarații despre ceea ce a vazut, menționand ca putea și ea sa fvie victima barbatului.

- Sfarșit tragic pentru un barbat in varsta de 31 de ani, din Argeș. Alex a murit dupa ce a fost prins sub un mal de pamant, in timp ce participa la lucrari de excavare. Medicii au facut tot posibilul pentru a-i salva viața, insa, din pacate, eforturile lor au fost in zadar, caci barbatul s-a stins din…

- Ami a trecut printr-o perioada mai dificila in relație și spune ca a suferit, dupa ce s-a pus pe locul doi. Artista a marturisit ca este intr-un proces de vindecare și ca a invațat o mulțime de lecții din fosta relație.