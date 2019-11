Stiri pe aceeasi tema

- Primele trupuri neinsufletite ale imigrantilor vietnamezi descoperiti morti la sfarsitul lui octombrie intr-un camion frigorific langa Londra au fost repatriate miercuri in Vietnam, dupa saptamani de asteptare dureroasa din partea familiilor lor, care vor putea acum organiza funeralii, informeaza…

- ''Un barbat arestat de Garda in portul Dublin sambata, 26 octombrie, este o persoana de interes in cadrul anchetei noastre pentru crima in legatura cu cele 39 de persoane gasite decedate intr-un camion in Purfleet miercuri, 23 octombrie'', a declarat politia din comitatul Essex, unde a fost descoperit…

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite in noaptea de marti spre miercuri intr-un camion la un complex industrial la est de Londra, in Essex, iar politia a anuntat arestarea unui barbat sub suspiciunea de...

- Cadavrele a 39 de persoane au fost descoperite in noaptea de marti spre miercuri intr-un camion, la un complex industrial situat la est de Londra, in Essex, iar politia a anuntat arestarea unui barbat sub suspiciunea de crima, scrie digi24.ro.