Stiri pe aceeasi tema

- 26 de persoane se afla duminica la pranz dupa șirul de explozii petrecut sambata seara la Crevedia, județul Dambovița. 6 dintre aceștia urmeaza sa fie transferați in strainatate.„In Spitalul Clinic de Urgența București au ajuns 31 de pacienți (dintre care 5 intubați) ca urmare a exploziei care a avut…

- UPDATE 12:16 SURSE: Barbatul care a murit in urma exploziei de la depozitul GPL din Crevedia a facut stop cardiac in momentul in care și-a vazut soția, arsa in proporție de 95% din suprafața corpului. 12:10 UPDATE INFORMARE RANIȚI 26 pacienti dintre care 3 intubati3 pacienti prezntare in urgenta fara…

- UPDATE 12:00 INFORMARE RANIȚI - SPITALUL CLINIC DE URGENȚA BUCUREȘTIBilanț actualizat, in urma raportului de garda și a evaluarilor permanente la patul pacienților: In Spitalul Clinic de Urgența București au ajuns 31 de pacienți (dintre care 5 intubați) ca urmare a exploziei care a avut loc la o statie…

- UPDATE 12:00 INFORMARE RANIȚI - SPITALUL CLINIC DE URGENȚA BUCUREȘTIBilanț actualizat, in urma raportului de garda și a evaluarilor permanente la patul pacienților: In Spitalul Clinic de Urgența București au ajuns 31 de pacienți (dintre care 5 intubați) ca urmare a exploziei care a avut loc la o statie…

- Unul dintre cele mai mari terenuri de golf din Europa se amenajeaza, in aceasta perioada, la Niculești, in județul Dambovița. Investiția de aproximativ 60.000.000 de euro va fi realizata de un investitor privat și se va intinde pe o suprafața de 72,4 hectare. Complexul National Golf & Country Club este…

- Președintele CJD, Corneliu Ștefan, a semnat marți, 25 iulie, contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al domeniului schiabil „Cocora”. Licitația fusese lansata la inceputul acestui an. Conform autoritaților, studiul de fezabilitate va identifica va identifica cel mai bun și conservator…

- Se lucreaza pe șantierele din comunele Razvad, I.L.Caragiale și Ocnița, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a facut o vizita in teren, alaturi de secretarul de stat in ministerul Transporturilor, Ionuț Savoiu, și administrațiile locale care au șantiere in lucru cu diferite obiective in execuție. …

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și 53 de primari dambovițeni au semnat cele 83 de contracte de finantare prin PJDL, etapa a III-a, evenimentul a fost gazduit de catre Muzeul de Istorie din Targoviște. Cele 83 de proiecte cu finanțare prin PJDL, au fost aprobate in ședința CJ Dambovița de…