- Doi parinți au impartașit durerea pierderii fiului lor, un tanar de numai 37 de ani care a murit subit, in miez de noapte. Nimic nu prevestise tragedia, oamenii fiind șocați de cum a fost posibil ca o persoana fara nicio problema de sanatate sa se stinga atat de fulgerator. In urma sa au ramas parinții…

- Imagini tragedie pe șosea: O persoana a murit și șase au fost ranite dupa ce o cisterna a lovit trei autoturisme.foto O persoana a murit și alte șase au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 65, in localitatea argeseana Langesti, relateaza Agerpres. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Gigi Becali se implica din nou in politica. Latifundiarul din Pipera spune despre fina lui Gabriela Firea ca are șanse de 100% sa obțina un nou mandat la Primaria Capitalei.Profilerul școlit la FBI, care l-a descusut pe Dinca, vine cu dezvaluiri incendiare: 'Nu a reprezentat o problema pentru…

- Tragedia a avut loc pe luni dimineața, putin dupa ora 07:00, la Baselstrasse, in Liesberg, Elvetia, scrie spynes.ro. Un sofer a murit dupa ce a fost lovit mortal de panoul lateral al unei dube alimentare ce se afla in fata lui. Citeste si Un sofer beat a intrat in plin in masina politiei…

- Sultanul Qaboos al Omanului a incetat din viata la 79 de ani, dupa o domnie de aproape 50 de ani, a anuntat palatul regal de la Muscat. "Cu tristete il plangem pe sultanul nostru Qaboos ben Said, care vineri seara a fost chemat la Dumnezeu", a anuntat agentia oficiala a sultanatului Oman.…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul lui FCSB, a declarat ca nu mai ia in calcul emigrarea in Grecia, dupa ce in urma cu cateva zile era convins ca nu va mai ramane in Romania. „Eram suparat și ingrijorat pentru familia mea, dar Dumnezeu și Justiția din Romania mi-au facut dreptate. Judecatorii mi-au…

- Gigi Becali (61 de ani) face ce face si reuseste sa iasa in evidenta! Cand nu ii surprinde pe romani cu vreo declaratie spumoasa la adresa vreunui om din fotbal sau cu un act de binefacere, „Razbonicul Luminii” se face remarcat cu tinuta pe care o afiseaza. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania,…

- Șase persoane au murit fulgerate in timp ce se aflau la un priveghi, informeaza noticiascaracoltv.com. Tragedia a avut loc in localitatea Pader, din nordul Ugandei. Alte 11 persoane au fost grav ranite. cei veniți la priveghi au ieșit afara sa se roage. la un moment a inceput ploaia, astfel ca unii…