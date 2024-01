Traficul feroviar între Craiova și Caracal, redeschis Traficul feroviar intre Craiova si Caracal a fost reluat. Insa, in zona statiei CF Leu, trenurile circula pe o singura linie deoarece interventiile in zona deraierii sunt inca in desfasurare. „Echipele de interventie vor actiona in continuare in statia Leu, cu personal si utilaje, pentru finalizarea tuturor lucrarilor necesare restabilirii traficului feroviar in conditii normale, pe ambele fire de circulatie. Astfel, se va interveni pentru refacerea liniei pe firul II (montat traverse, sina, doua aparate de cale si inlocuire stalp LC), aducerea liniei in parametri pentru circulatia trenurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

