Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile Eurostar din Londra au fost anulate „pana la sfarsitul zilei” de sambata dupa ce ploile abundente și vijeliile au inundat portiuni ale tunelului de sub Tamisa. Masura a provocat haos in randul calatorilor, ale caror planuri de Anul Nou risca sa se strice, transmit BBC și The Guardian.Niciun…

- In anul care se incheie, romanii au inceput sa calatoreasca din nou dupa pandemia de coronavirus, planificandu-si concediile din timp. Care au fost cele mai populare destinatii, aflam din materialul realizat de Alexandru Avram. Reporter: Conform unei analize efectuate de una dintre cele mai accesate…

- Salariati francezi ai Eurotunnel, o filiala a grupului Getlink,au provocat inchiderea tunelului. Greva a antrenat o ”intrerupere completa a serviciului si inchiderea terminalelor noastre in Franta si in Regatul Unit”, anunta intr-un comunicat Getlink. ”Organizatiile sindicale au respins o prima exceptionala…

- O greva neanuntata a salariatilor francezi ai Eurotunnel, societatea care administreaza tunelul de sub Canalul Manecii, a dus la inchiderea tunelului, prin care nu mai poate trece niciun tren, masina sau camion, incepand de joi de la pranz, scrie news.ro preluand AFP.Astfel, toate trenurile Eurostar…

- Toate trenurile Eurostar care cicula prin tunel, dar si masinile si camioanele sub blocate pana la noi ordine, in contextul in care au inceput prinmele plecari de sarbatori. Aceasta greva – declansata de catre sindicatele franceze – a antrenat ”intreupetrea completa a serviciului si inchiderea terminalelor…

- Producatorul canadian de imbracaminte Canada Goose, celebru in special pentru gecile sale umplute cu puf, a preluat fabrica romaneasca de tricotaje de lux Paola Confectii. Fabrica, cu care colabora de mai multi ani, are peste 250 de angajati si produce pentru o marci importante precum Paul&Shark, Marks&Spencer,…

- Actiunile Canada Goose Holdings au crescut cu 2,8% imediat dupa semnarea tranzactiei. Fabrica romaneasca, pe piata de 22 de ani, a colaborat cu Canada Goose inca din 2007, fiind responsabila pentru o gama de articole vestimentare de succes, printre care HyBridge Knit Jacket, conform . Tranzactia marcheaza…