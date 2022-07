Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Local Timișoara anunța o serie de modificari in circulația mijloacelor de transport in comun, zilele viitoare. Ca urmare a desfasurarii Marsului Pride TM, in data de 2 iulie, in intervalul orar 16:30 – 17:15, pe traseul bulevardul Revolutiei – Podul Decebal – bulevardul…

- Cu aproape 800 de cereri de debranșari de la cetațenii Timișoarei, Colterm anunța ca se fac stocuri pentru perioada rece care urmeaza in acest an, inca de acum. Pe langa acestea, societatea da garanția ca se fac și lucrari pe teren. Se inchide casieria de la Shopping City.

- Ca urmare a desfasurarii Marsului Pride TM, in data de 02.07.2022, in intervalul orar 16:30 – 17:15, pe traseul bulevardul Revolutiei – Podul Decebal – bulevardul 3 August se va restrictiona accesul tuturor vehiculelor pe prima banda de circulatie. Din acest motiv, mijloacele de transport care tranziteaza…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat cu doar zece minute inainte de producere intrarea in vigoare a unor importante restricții de circulație a autobuzelor, ca urmare a organizarii festivitaților dedicate Zilei Drapelului. Astfel, circulația autobuzelor de pe liniile 33, 33 barat și Expres…

- Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in mai multe zone din Capitala cu ocazia desfasurarii mai multor evenimente, a anuntat, vineri, Brigada Rutiera, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- În perioada 1315 mai 2022 efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeean Brila vor asigura msurile de ordine i siguran public în municipiul Brila la Festivalul Berii Concursul de dans modern &ldquoS fii dinamic&rdquo i Noaptea Muzeelor. Pentru evitarea producerii unor evenimente n...

- In acesta dimineața, alaturi de echipa Primariei, am realizat recepția de lucrari de reabilitare a blocurilor MV1 – MV7 situate pe bulevardul Revoluției 1989. Lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuințe in valoare de 3.707.683.15 lei cu TVA au fost realizate in cadrul proiectului „CREȘTEREA…

- Parcarea amenajata de Consiliul Județean Timiș in plin centrul Timișoarei, pe locul fostului Centru Militar Județean Timiș, a trecut printr-un proces important de cosmetizare. Lucrarile acolo vor continua, iar gardul de beton va deveni istorie, fiind inlocuit cu un spațiu verde. Mereu plina cu clienți,…