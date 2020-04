Traficanta de pufuleți de la etajul 9 a pus pe jar polițiștii Oamenii legii au descoperit ca aceasta nu avea autorizație. Altfel spus, facea trafic cu pufuleți, conserve, țigari și sucuri carbogazoase. Poliția Locala a Municipiului București (PLMB) a intervenit, miercuri, in forța. ”O femeie de 73 de ani a patentat un nou stil de antreprenoriat: buticul „la inațime”. La etajul 9 al unui bloc din Capitala, doamna transformase un apartament in magazin cu de toate. Dar fara vreo autorizație de funcționare. In spatiul respectiv „șefa de la 9” – așa cum e cunoscuta printre vecini – isi amenajase tehnic zonele de produse: la intrare: țigarile, in baie: pufuleții,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

