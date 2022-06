Stiri pe aceeasi tema

- Fostul membru CSM Adrian Neacșu comenteaza motivarea deciziei CCR in privința prescripției penale. Toate dosarele aflate in curs de judecare ar putea fi afectate de decizia CCR, care a stabilit ca cauza faptului ca legiuitorul nu a intervenit asupra legii dupa precedenta decizie a CCR (297/2018),…

- Peste cinci milioane de copii ucraineni sunt dependenti de ajutor umanitar din cauza razboiului din tara lor, potrivit UNICEF, informeaza DPA. In Ucraina, aproximativ trei milioane de copii au nevoie de sprijin dupa invazia rusa si circa 2,2 milioane de copii care au fugit de conflict in alte tari au…

- Curtea Constitutionala a venit cu precizari dupa decizia de neconstitutionalitate a textului din Codul Penal privind intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale. CCR arata ca articolul de Cod Penal a fost declarat neconstituțional inca din 2018, insa Parlamentul nu l-a modificat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a facut noi precizari in legatura cu neconstitutionalitatea textului din Codul penal privind intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale, sustinand ca legiuitorul trebuie sa ia imediat masurile necesare pentru corectarea textului de lege,…

- Fostul președinte CCR Augustin Zegrean a declarat joi, la Antena 3, ca era „absolut obligatoriu” ca judecatorii constituționali sa lamureasca situația referitoare la intreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, in contextul in care Curtea Constitutionala a admis o sesizare referitoare la intreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale, ca nu poate face speculatii si a aratat ca, daca va fi necesar, in cadrul initiativei legislative cu privire…

- FOTO| Acțiune de ecologizare pe Valea Orzii: Copii, parinți, studenți și aleși locali au dat o mana de ajutor pentru curațarea deșeurilor FOTO| Acțiune de ecologizare pe Valea Orzii: Copii, parinți, studenți și aleși locali au dat o mana de ajutor pentru curațarea deșeurilor Studenți ai Universitații…