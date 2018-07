Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, accidentul s-a produs la kilometrul 227 al DN 7, in comuna Caineni.Primele date de la fata locului arata ca opt persoane au fost ranite si vor fi duse la spital dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Accidentul a avut…

- Un accident rutier soldat cu sapte raniti, printre care si un copil in varsta de un an, s-a produs duminica seara la Caineni in judetul Valcea, pe DN 7 Valea Oltului. Potrivit IPJ Valcea, cele sapte...

- Opt persoane au fost ranite, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, pe DN7 – Valea Oltului. Accidentul a fost provocat de un sofer care a facut o depasire riscanta in curba. Traficul rutier intre judetele Sibiu si Valcea este acum blocat la Caineni. Pentru ca nu a vrut sa stea in coloana de mașini care se…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN7 – Valea Oltului, dupa ce un șofer a facut o depașire riscanta in curba. Traficul rutier intre județele Sibiu și Valcea este blocat la Caineni, transmite corespondentul MEDIAFAX Potrivit purtatorului de cuvant…

- Opt persoane au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua masini, pe DN7 – Valea Oltului, dupa ce un sofer a facut o depasire riscanta in curba. Traficul rutier intre judetele Sibiu si Valcea este blocat la Caineni, transmite corespondentul MEDIAFAX

- In aceasta dimineața, timp de mai bine de trei ore, circulația feroviara a avut de suferit in zona Caineni (județul Valcea)- un loc unde, de altfel, saptamanal, aproape, se intampla accidente grave. Asta dupa ce la primele ore ale dimineții, un TIR s-a rasturnat... și a ajuns pe calea ferata care e…

- In aceasta seara, pe una din cele mai tranzitate artere rutiere din Romania, DN 7 / E 81, in judetul Valcea, s-a produs un grav accident de circulatie. Evenimentul s-a soldat cu cinci victime, din care una a decedat. Traficul rutier, la ora 23:00, al serii de 21 iunie, era blocat, dupa mai bine de o…

- Circulatia rutiera a fost intrerupta total in aceasta seara de 15 mai, pe Valea Oltului, in localitatea Caineni, timp de doua ore, in urma unui accident de circulatie. Evenimentul in care au fost implicate trei vehicule s-a soldat cu trei raniti.