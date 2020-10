Un barbat de 30 de ani, care circula calare pe cal, joi seara, pe DN 15C, intre Suceava și Neamț, in zona localitații Fantana Mare, a fost accidentat mortal de un camion. Traficul in zona este oprit. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 15C Suceava-Neamț, in zona localitații Fantana […] Articolul Trafic oprit pe un drum național, dupa ce un camion a accident mortal un barbat calare pe cal a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .