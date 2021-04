Trafic oprit pe o autostradă după ce remorca unui TIR a rămas agățată de un pod. Imagini spectaculoase Incidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara. Cabina unui TIR a acroșat o pasarela și a ramas agațata. Din fericire nu sujnt victime, dar au fost necesare restricții de circulație in zona, potrivit alba24.ro. Din datele puse la dispoziție de […] The post Trafic oprit pe o autostrada dupa ce remorca unui TIR a ramas agațata de un pod. Imagini spectaculoase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara, un ansamblu de vehicule a acroșat cu bena un pod, scrie portalul de știri Alba24.Se circula cu restricții pe Autostrada…

