Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, marti dupa-amiaza, pe Drumul National 1, intre Sinaia si Brasov, o banda fiind impracticabila dupa ce un camion militar nu a putut trece de o poarta de gabarit. Traficul se desfasoara cu dificultate la Timisul de Sus, in judetul Brasov. ”Pe DN1, pe raza localitatii Timisul de Sus, un camion […] The post Trafic ingreunat pe DN 1, la Timișul de Sus din cauza unui camion militar care nu poate trece de poarta de gabarit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .