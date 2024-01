Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar intre Craiova si Caracal a fost reluat. Insa, in zona statiei CF Leu, trenurile circula pe o singura linie deoarece interventiile in zona deraierii sunt inca in desfasurare. „Echipele de interventie vor actiona in continuare in statia Leu, cu personal si utilaje, pentru finalizarea…

- ”Pana la aceasta ora, in statia CF Leu s-au ridicat si au fost scoase in afara gabaritului, 7 din cele 11 vagoane de marfa implicate in evenimentul feroviar produs in data de 16 ianuarie. Echipele de interventie ale SRCF Craiova actioneaza in continuare cu 2 macarale de mare tonaj cu o capacitate de…

- Traficul feroviar a fost restrictionat marsi intre Craiova si Caracal dupa ce 9 vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, iar alte 2 s-au rasturnat. Trei trenuri care urmau sa tranziteze zona vizata de restrictii si sa ajunga in bucureati au intarzieri de trei ore. ”Traficul feroviar a fost…

- ”Traficul feroviar a fost restrictionat incepand cu ora 01:30 pe relatia Craiova – Caracal, din cauza unui incident feroviar in care este implicat un tren privat de marfa. La intrarea in statia CF Leu, peste macaze, 9 vagoane din compunerea unui tren privat de de marfa au deraiat, iar alte 2 s-au rasturnat”,…

- Patru trenuri au stationat in gari, joi dimineata, dupa ce un macaz de pe raza regionalei CFR Craiova nu a putut fi manevrat. Totul s-a intamplat din cauza temperaturilor scazute. A fost perturbata circulatia a 4 trenuri de calatori: RE 9262, R 9483, R 9484, RE 9259. Potrivit CFR SA, in statia CF Racari,…

- Patru trenuri au stationat in gari joi dimineata, dupa ce, din cauza temperaturilor scazute, un macaz de pe raza regionalei CFR Craiova nu a putut fi manevrat, anunta CFR SA. De asemenea, in statia CF Racari, s-au rupt pantografele locomotivelor trenului IRN 79.”In cursul acestei dimineti (joi dimineata…

- Circulatie pertutrbata pe raza regionalei CFR Craiova: Trenuri stationate in gari din cauza unor probleme tehniceCirculatia trenurilor pe raza Sucursalei Regionale Cai Ferate (SRCF) Craiova a fost perturbata, joi dimineata, ca urmare a ruperii pantografelor la locomotivele unui tren, dar si din cauza…