Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani, intr-un dosar in care este acuzat de procurorii DNA Ploiesti ca a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la conducerea…

- Bogdan Olteanu va ajunge dupa gratii in cursul zilei de joi, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Decizia magistratilor este definitiva.

- Miercuri 14 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au depus in penitenciar un barbat de 41 de ani, pe numele caruia Tribunalul Maramures a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat la 4 ani, 10 luni și 608 zile inchisoare…

- Fostul viceguvernator BNR, Bogdan Olteanu, afla astazi daca merge la pușcarie pentru corupție, anunța Realitatea Plus. A fost condamnat la 7 ani in prima instanța.Tribunalul București l-a condamnat pe fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzat…

- Ana-Maria Patru, fost presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost achitata definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti, intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalarea banilor, fiind acuzata ca a primit 275.000 euro de la o firma…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat de generalul de brigada in rezerva Nicolae Fugulin cu procurorii DNA, prin care primul accepta sa primeasca un an si opt luni inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta intr-un dosar de fraudare a unor…

- Un agent de politie in cadrul Brigazii Rutiere Bucuresti a fost retinut de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, el fiind acuzat ca a primit 500 de euro de la o persoana pentru a o ajuta sa treaca de proba de traseu in vederea obtinerii permisului de…