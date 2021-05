Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost blocat luni dimineata, pe DN7, in zona localitatii Caineni, in urma unui accident in care au fost implicate trei autocamioane si patru autoturisme. ”Pe DN 7 Sibiu – Ramnicu Valcea, la kilometrul 237+400, in zona localitatii Caineni, judetul Valcea, a avut loc un eveniment rutier…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 25 Galati – Tecuci, in zona localitatii Liesti, judetul Galati, s-a produs un accident in care au fost implicate doua autoturisme, soldat cu ranirea a patru persoane. Traficul este oprit temporar pe ambele sensuri, estimandu-se…

- Doisprezece adulti si un copil au ajuns la spital sambata, dupa un accident in care au fost implicate un microbuz si un autocamion, pe raza localitatii Vanatori, din judetui Iasi, fiind activat Planul rosu de interventie, relateaza news.ro și Ziarul de Iași. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Circulatia este restrictionata marti pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, pentru efectuarea de reparatii asfaltice. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marti, pana la ora 18,00, pe A1 Bucuresti - Pitesti,…

- Doua persoane au fost ranite usor, iar traficul se desfasoara cu dificultate luni dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1. ”Circulatia este restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A1, la kilometrul 15, pe sensul…

- Eveniment Accident rutier pe E70, intre Vitanești și Vaceni/ Trei mașini implicate, posibil cinci victime aprilie 11, 2021 16:24 Circulația este blocata pe E70, intre localitațile Vitanești și Vaceni, in urma unui accident rutier, care a avut loc cu puțin timp in urma, in care au fost implicate trei…

- Traficul este restrictionat vineri pe DN7, in judetul Valcea, pentru efectuarea unor lucrari la partea carosabila. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca vineri, intre orele 08,00 si 16,00, in functie de conditiile meteorologice, pe DN 7 Pitesti – Ramnicu Valcea…

- "Pe DN2 Focsani-Marasesti, in apropierea localitatii Bizighesti, judetul Vrancea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate cinci autoturisme"!, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Din primele informatii, o persoana este ranita, iar o alta este incarcerata.…