- Traficul rutier este oprit, vineri, pe DN 12 C, intre localitatile Bicaz-Chei – Lacul Rosu si pe DN 15, intre localitatile Grinties – Tulghes, judetul Neamt, din cauza zapezii, potrivit news.ro.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Neamt, sunt…

- Traficul este blocat luni dimineața pe autostrada A3, in județul Cluj, din cauza unui accident.Traficul este oprit pe Autostrada A3 pe sensul dinspre Gilau catre Nadașelu, la kilometrul 56, in județul Cluj. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in accident…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost reluat pe DN 15, intre localitatile Campia Turzii siLuna, judetul Cluj, insa circulatia se desfasoara ingreunat, cu viteza redusa, protestele continua. Traficul ramane blocat pe DN 2, in Vama Siret,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in contextul protestelor transportatorilor si ale fermierilor, pe autostrada A6 Balint Lugoj, la intrare in municipiul Lugoj, judetul Timis, traficul rutier este blocat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Bucuresti Alexandria, in zona localitatii Naipu, judetul Giurgiu, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, in judetul Sibiu, traficul fiind blocat pe ambele sensuri din cauza ca exista pericol de explozie, anunta Centrul Infotrafic.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov-Sibiu, intre localitatile Vestem…

- Patru persoane au fost ranite, miercuri dimineața, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Timișu de Sus, județul Brașov, conform Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Predeal-Brașov, la kilometrul 151+900 de metri, la ieșire din localitatea…

- Pe DN 2A, localitatea Ciochina, judetul Ialomita, traficul este blocat din cauza unui accident rutier care s a petrecut in aceasta zona. Conform unui comunicat al Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 2A, localitatea Ciochina, judetul Ialomita, traficul este blocat…