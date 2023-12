Tradiții și obiceiuri de Sfantul Vasile. Ce se face in prima zi din an. Sfantul Vasile este sarbatorit in fiecare an pe 1 ianuarie, in prima zi din an. La fel ca și in cazul altor mari sarbatori din Calendarul Ortodox, exista o mulțime de superstiții, dar și de obiceiuri legate de prima zi din an. Unele sunt legate de oaspeți, altele de bucatele de pe masa. Iar unele dintre ele sunt respectate de ani intregi. Astfel, conform tradiției, de Sfantul Vasile e bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni cutia de chibrituri sau sa dai de pomana unui om sarac, ca sa ai noroc tot anul.…