Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii sarbatoresc, la 25 Decembrie, Nașterea Domnului (intruparea Fiului lui Dumnezeu). Este o perioada cu restricții, dar aceasta mare sarbatoare ramane una dintre cela mai frumoase și mai așteptate, așa ca Monitorul de Vrancea va ureaza sa va bucurați de ea, alaturi de familie, cu sanatate și…

- FCSB și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1 (Cristea ’30, Fofana ’37), in etapa cu numarul 15 din Liga 1. Formația lui Toni Petrea va incheia anul 2020 pe primul loc. FCSB – SEPSI 1-1 » In scrașnet de tibii și peroneu Punctul le e de ajuns bucureștenilor pentru a intra lideri in vacanța. […] Articolul…

- Elevii din invațamantul primar și gimnazial din orașul Covasna, care doresc sa participe la concursul online „Cine a facut Unirea?”, mai au la dispoziție doar trei zile pentru a trimite, catre organizatori, eseurile pregatite cu tema Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Concursul consta in scrierea…

- RETRAIRE De dupa dealuri inca ne mai cheama Copilaria – o moldava fire A celor adanciți intru iubire, Fara de vina și fara de teama… Ne striga de acolo cate-o mama, De sub pamant ne bantuie desculți Cei care au plecat – atat de mulți Ca numai Dumnezeu le ține seama… In talpa școlii inca […] Articolul…

- Președintele Asociației Civice pentru Demnitate in Europa, cunoscutul activist civic Dan Tanasa, va deschide lista candidaților propuși de partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) Mureș la alegerile parlamentare din 6 decembrie pentru Camera Deputaților. In interviul urmator, acordat in exclusivitate…

- Dragomer Katalin, de la Școala Gimnaziala „Jancso Benedek” din Ghelința, a caștigat titlul de „Creator de educație”, in cadrul competiției naționale organizata prin proiectul „CRED”. Competiția a reunit aproape 300 de cadre didactice din țara (156 participand la ciclul primar și 137, la ciclul gimnazial),…

- Lingvistul Ion Coteanu, membru titular al Academiei Romane, s-a nascut la Bucuresti, la 6 octombrie 1920. A absolvit Facultatea de Litere si Filosofie la Bucuresti (1943), continuandu-si specializarea la Ecole Pratique des Hautes Etudes din Paris (1947-1948), se arata in lucrarea “Nemuritorii. Academicieni…

- Primaria Sfantu Gheorghe aduce la cunostinta contribuabililor ca termenul de plata a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport, pe semestrul II al anului fiscal 2020, este 30 septembrie 2020. Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se platesc majorari de intarziere conform…