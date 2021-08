Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a 45-a a Festivalului folcloric „Ecouri meseșene”, „Haidaț pa la noi! Deschideți lada cu zestre salajeana”- ediția a 6-a, „MMC Biker’s Fest”, Simpozionul de Arte Vizuale „Arta in Gradina”, acestea sunt principalele evenimente culturale de care salajenii se vor putea bucura la acest sfarșit de…

- Tradiția caravanei teatrale prin satele salajene a continuat și anul acesta prin organizarea de spectacole in patru comunitați din județ: Aluniș, Iaz, Horoatu Crasnei și Banișor. A fost pentru prima data cand compania independenta de teatru “Cultura’n Șura”, in parteneriat cu Centrul de Cultura și Arta…

- In cadrul Festivalului medieval de la Mediaș, Centrul vechi va fi gazda unui ceremonial impresionant, prezentarea oficiala a tuturor participantilor, urmata de constituirea istorica a vizitei efectuate in municipiu, in 1443, de voievodul Transilvaniei, Iancu de Hunedoara. Spectatorii vor putea urmari…

- Vești bune pentru romani! S-au anunțat artiștii pentru Electric Castle 2021. Cei ce abia așteptau sa petreaca pana in zori pot sa se bucure, mai ales pentru ca multe persoane vor urca pe scena festivalului de la Cluj. Ce artiști vin la Electric Castle 2021. Surprize imense Electric Castle o sa fie organizat…

- Miercuri, 30 iunie 2021, s-a desfașurat in parcul orașului Ocna Mureș activitatea educativ recreativa pentru copii,, SA CITIM IN PARC,, sa citim in liniște!La inițiativa d-nei Liana Stoica reprezentant al Casei de Cultura,, Ion Sangerean,, in colaborare cu Centrul de Zi Sf. Mucenic Ciprian Ocna Mureș,…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…

- Ziua Copilului a fost marcata la Carei in Parcul Dendrologic. Inghesuiala mare la toboganul gonflabil adus de PNL Carei langa care se imparțeau baloane și inghețata. In celalalt capat al peluzei era amplasata o scena pe care evoluau tinere talente careiene intr-un program organizat de Direcția de Cultura.…