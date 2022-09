Stiri pe aceeasi tema

- Alina Mungiu Pippidi a declarat sambata pentru B1 TV ca exista trei scenarii privind evoluția razboiului din Ucraina. Aceasta a precizat ca Romania ar trebui sa susțina propriul interes in acest conflict și „sa facem, ceea ce este mai bine pentru toata lumea sa se intample”. Fii la curent…

- Ryanair este una dintre companiile aeriene low-cost care și-a rasfațat clienții cu prețuri extrem de tentante, indiferent ca a fost vorba de vacanțe sau de calatorii de afaceri. Din pacate, din cauza costurile ridicate la combustibili, directorul companiei a facut un anunț care, in mod cert, ii va dezamagi…

- Piata RCA confirma, dupa prima jumatate a anului 2022, ca a reusit sa depaseasca efectele disparitiei City Insurance, conform datelor centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Datele ASF arata ca prețurile RCA s-au stabilizat si chiar au intrat pe un trend descendent, incepand cu…

- „La Husca” este genericul unui festival de traditii si obiceiuri populare, care s-a desfasurat ieri in satul Coscalia, raionul Causeni, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Evenimentul a adunat zeci de colective artistice din regiune, oaspeti din Romania, expozitii de artizanat, bucate traditionale…

- Festivalul „Cultura pentru Cultura” continua la Poiana Calineasa, cu o noua etapa: 12 comunitați rurale iși prezinta zestrea de tradiții și obiceiuri populare Festivalul „Cultura pentru Cultura” continua la Poiana Calineasa, cu o noua etapa: 12 comunitați rurale iși prezinta zestrea de tradiții și obiceiuri…

- „Ziua Iei Romanești”, care coincide cu sarbatoarea Nașterii Sfantului Ioan Botezatorul și a Sanzienelor, va fi sarbatorita in mai multe muzee din țara, printre care și Muzeul de Istorie Locala și Etnografie din Brad, vineri, 24 iunie, incepand cu ora 12:00. Vor avea loc mai multe manifestari dedicate…

- 21 iunie este ziua solstitiului de vara, cea mai lunga zi din an, eveniment care marcheaza debutul verii astronomice. In traditia populara, solstitiul de vara este asociat cu sarbatoarea Sanzienelor, cunoscuta in popor si ca Dragaica, celebrata pe 24 iunie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Festivalul „Cultura pentru Cultura” continua la Șona, cu a doua etapa: Șase comunitați rurale iși prezinta zestrea de tradiții și obiceiuri populare Festivalul „Cultura pentru Cultura” continua la Șona, cu a doua etapa: Șase comunitați rurale iși prezinta zestrea de tradiții și obiceiuri populare Festivalul…