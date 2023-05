Stiri pe aceeasi tema

- La zi de mare sarbatore, doresc sa urez cele mai bune ganduri si urari de sanatate, fericire si infinite impliniri alaturi de cei dragi, tuturor argeșenilor ce poarta numele Sfinților Imparați Constantin și Elena! La mulți ani! SANDU NICHITA, președinte ARGCOMS SCM

- Acatistul Sfinților Imparați Constantin și Elena se citește la sarbatoarea de duminica, 21 mai 2023. Acesta este calea prin care credincioșii pot cere ajutorul fortelor divine in momentele importante din viata. Iata cum suna rugaciunea pentru sarbatoarea Sf. Constantin și Elena.

TRADIȚII de Sfintii Constantin si Elena: Obiceiul Focului Viu și Constantinul Puilor, sarbatoarea pasarilor Crestinii ortodocsi ii sarbatoresc pe 21 mai pe Sfantul Imparat Constantin cel Mare…

- Va urez cele mai sincere ganduri si urari de sanatate, fericire, bucurii si infinite realizari alaturi de cei dragi, tuturor celor ce poarta numele Sfinților Imparați Constantin și Elena! LA MULȚI ANI! Ion Cotescu, director AND SECOM INTEXIM

- Conducerea companiei S.C. ZARIS AUTOCOM S.R.L. ureaza cele mai sincere ganduri si urari de sanatate, fericire, bucurii si impliniri alaturi de cei dragi, tuturor angajaților, partenerilor și argeșenilor ce poarta numele Sfinților Imparați Constantin și Elena! La mulți ani! CONSTANTIN ZAHARIA, general…

- Cea de-a X-a ediție a Targului ”Bun de Maramureș” va avea loc in zilele de 20 si 21 mai, intre orele 12:00 si 18:00, in curtea Palatului Administrativ din Baia Mare (strada Gheorghe Șincai, numarul 46). Meșterii populari vor expune cele mai frumoase cameși, zadii, gatii, manecari, opinci, straițe,…

- Evenimentul se organizeaza an de an, in preajma sarbatorii Sfintilor Imparati Constantin si Elena, iar participarea este gratuita. La Vad sunt in total 398 de hectare pe care cresc narcise, declarate arii protejate, insa doar 7 hectare se afla in proprietatea comunei Sercaia. Acolo va avea loc si un…