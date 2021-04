TRADIŢII ÎN BUCATE/Tulcea: Gastronomia Deltei de Paşte - de la localnici în restaurantele de lux Borsul din sturion, specii a caror capturare a fost interzisa incepand din anul 2006, este unul dintre cele mai apreciate preparate din rezervatie, insa, in opinia autorului volumului "10 povesti si retete pierdute prin Delta", Teodor Hossu-Longin, sarmalele din peste reprezinta emblema gastronomica a acestei zone.



Cele doua preparate pot fi regasite in meniurile de Paste in resorturile de lux din rezervatie.



"Sarmalele din peste sunt preparatul emblema al Deltei. Din pacate, nu am mai gasit de foarte mult timp asa ceva aici. Cele mai bune sarmale din peste le-am mancat…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

