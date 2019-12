Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia organizarii manifestarilor de Revelion, Primaria municipiului Cluj-Napoca a impus câteva restricții de circulație în Ajunul Anului Nou, începând din data de 31 decembrie 2019 (ora 21.45), pâna în data de 1 ianuarie 2020 (ora 01.30), în urmatoarele…

- ANUL NOU 2020. Una dintre cele mai populare traditii presupune ca in meniul de Revelion sa includem neaparat si boabele de struguri. Acest obicei provine din Spania si America Latina, unde oamenii mananca 12 boabe de struguri pentru fiecare bataie a ceasului la trecerea dintre ani, pentru fiecare…

- Big Ben, celebrul clopot din turnul nordic al Palatului Westminster din Londra, va rasuna din nou la miezul noptii de Revelion, marcand astfel pentru prima data intrarea intr-un nou an dupa ce noua sa infatisare a fost dezvaluita publicului larg in luna martie, la jumatatea unor ample lucrari de restaurare…

- Big Ben, celebrul clopot din turnul nordic al Palatului Westminster din Londra, va rasuna din nou la miezul noptii de Revelion, marcand astfel pentru prima data intrarea intr-un nou an dupa ce noua sa infatisare a fost dezvaluita publicului larg in luna martie, la jumatatea unor ample lucrari de restaurare…

- A mai ramas puțin pana la trecerea dintre ani. Anul Nou se apropie cu pași repezi, iar momentul trebuie celebrat așa cum se cuvine de romani, cu petreceri și concerte in aer liber pe masura. Concertul de Revelion organizat in fiecare an de Primaria Capitalei este cea mai mare petrecere in aer liber…

- La romani, masa festiva din noaptea de Anul Nou capata o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Unul dintre șoferii RATBV are, de mai mulți ani, un mod inedit de a-și petrece noaptea de Anul Nou: la volanul autobuzului, pe traseul 20, intre Livada Poștei și Poiana Brașov. Și nu se plange de acest lucru, ba chiar recunoaște ca este mandru de faptul ca șefii, colegii și unii calatori care-l cunosc…

- Traditia casatoriilor la Mioveni, in ultima zi din an, va fi pastrata si in 2019. Cei care doresc sa-si oficializeze relatia, in data de 31 decembrie 2019, sunt asteptati in luna decembrie sa-si depuna dosarul la Primaria orasului Mioveni. Cuplurile interesate se vor putea inscrie doar in ziua de 20…