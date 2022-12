Tradiții de Crăciun și de Ajunul Crăciunului în lume Peste tot in lume, Ajunul Craciunului și, mai apoi, ziua de Craciun sunt incarcate de tradiții și obiceiuri. La noi se impodobește bradul, se merge cu colindul și ne ospatam cu sarmale și cozonac, insa la fel de frumoase sunt și alte tradiții ale altora. Haideți sa le cunoaștem! Romania In seara zilei de 24 decembrie, are loc in Banat „Slobozirea roatei de foc”, ceea ce este o indicatie ca ritul solar de la echinoctiu s-a practicat si la solstitiul de iarna. Tot in seara de ajun, in Banat, se pune un butuc in vatra, care se numeste „Busteanul Craciunului” si se crede ca focul nu trebuie sa se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

