Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de petrol ar putea fi nevoiti sa-si reconsidere politicile de productie in urma unei redresari a cererii in China, al doilea consumator de petrol din lume, a declarat duminica directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, transmite Reuters. Fii…

- Dronele inarmate israeliene folosesc bombe gravitationale care nu fac zgomot sau fum in cadere, ceea ce le face greu de anticipat sau evitat de catre inamic, iar cel mai mare model de astfel de drona poate transporta pana la o tona de munitie, relateaza joi agentia Reuters, citand armata israeliana,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au inregistrat un declin de 4,1% in 2022, in timp ce Romania a raportat un avans de 6,7% anul trecut, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmit DPA si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tesla a redus preturile vehiculelor sale electrice in Statele Unite si Europa cu pana la 20%, extinzand strategia de reduceri agresive dupa ce a ratat estimarile Wall Street pentru livrarile din 2022, raporteaza Reuters.

- Analiza realizata de Renault subliniaza modul in care producatorul francez de automobile continua planurile de electrificare a gamei sale, chiar daca extinde negocierile nerezolvate cu partenerul sau Nissan Motor cu privire la investitia intr-o unitate pentru vehicule electrice pe care intentioneaza…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in 2020 pe o platforma pro-europeana si anticoruptie, si-a exprimat joi speranta ca tara sa sa adere la Uniunea Europeana inainte de 2030, informeaza Reuters, citat de Agerpres . „Dorintele mele sunt foarte ambitioase”, a spus Sandu in declaratii transmise…

- Rusia ia in considerare trei scenarii, inclusiv interzicerea vanzarilor de petrol catre unele țari și stabilirea unor reduceri maxime la care sa iși vanda țițeiul, pentru a contracara plafonarea prețurilor impuse de Occident, relateaza miercuri cotidianul Vedomosti , citat de Reuters . Plafonul de preț…

- Aproximativ 90% din populatia lumii are acum un anumit nivel de imunitate la SARS-COV-2 Sincopele in ceea ce priveste strategiile de combatere a COVID-19 in acest an continua sa creeze conditiile perfecte pentru aparitia unei noi variante mortale, in conditiile in care anumite parti ale Chinei sunt…