TradeVille - Inflația din zona euro în scădere pentru a 3-a luna consecutiv Inflația Din Zona Euro in Scadere Pentru A 3-A Luna Consecutiv Inflația in zona euro a scazut la o rata anuala de 8.5% in ianuarie, de la 9.2% in decembrie 2022, potrivit datelor Eurostat. Astfel, inflația din sectorul energetic a scazut pana la o rata anuala de 17.2%, de la 25.5% in decembrie, in timp ce inflația din sectorul alimentar a crescut de la 13.8% pana la 14.1%. Inflația de baza (“core”), care elimina ponderea alimentelor si al energiei, a inregistrat o rata anuala de 5.2%, in scadere cu 0.8%. (Sursa: CNBC) Șomajul In Romania – In Creștere Rata șomajului a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revolut lanseaza in curand noi produse financiare adresate clienților cu venituri mari din Europa. Noul produs va deveni disponibil la nivel extins in primavara 2023. Cum descrie Revolut avantajele? Printre beneficiile produsului se numara 5% cashback la achizitiile realizate doar in prima luna de utilizare.…

- Sectorul Industrial Prinde VitezaCifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiași an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in…

- Compania Virgin Orbit fondata de miliardarul britanic Richard Branson a anuntat joi ca va incerca o noua lansare a unei rachete din Cornwall dupa ce misiunea sa de luni s-a incheiat cu un esec, zdrobind sperantele Marii Britanii de a deveni prima natiune din Europa care plaseaza sateliti pe orbita,…

- Rata anuala a inflatiei in Marea Britanie a scazut in noiembrie mai mult decat se estima, dupa ce in octombrie a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 41 de ani, sporind sperantele ca avansul preturilor a atins nivelul de varf, in conditiile in care Banca Angliei (BoE) pregateste joi o noua majorare…

- Ministrii de Interne din Marea Britanie, Belgia, Franta, Germania si Olanda au convenit joi asupra unor planuri de a-si spori cooperarea pentru a contracara migratia ilegala in Europa si pentru a incerca sa-i opreasca pe traficantii care transporta ilegal persoane prin Canalul Manecii, potrivit Reuters.…

- Romania este tara din UE cu cel mai mic procent al tinerilor care au o diploma universitara, arata datele compilate de site-ul landgeist.com, specializat in harti care arata diferentele dintre regiuni, pe diferite subiecte. Landgeist a folosit datele Eurostat din 2021. Site-ul a luat in considerare…

- Marea Britanie și Franța sunt pe cale sa ajunga la un acord prin care sa opreasca migranții ilegali sa traverseze Canalul Manecii, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Avem multe decese la un numar mic de accidente. „La noi e mai mult un Vest salbatic”. Libertatea a vorbit cu patru avocați. Trei din Spania, Germania, Marea Britanie, unde traiesc și muncesc mulți romani, și un avocat din Romania. Tema: cum pot victimele sa fie despagubite in cazul nefericit al unui…