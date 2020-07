Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Moscova l-au reținut pe Ivan Safronov, un fost jurnalist în prezent consilier al șefului agenției spațiale ruse, acesta fiind suspectat de tradare, a anunțat marți agenția Roscosmos citata de The Moscow Times.Arestarea lui Safronov vine la doua luni dupa ce acesta a devenit…

- Efective ale armatei sarbe vor participa la parada Zilei Victoriei din Piața Roșie, la Moscova, pe 24 iunie, la invitația Rusiei, lucru anunțat marți de Ministerul Apararii de la Belgrad. „Pe baza acordului celor doi președinți și comandanți supremi ai armatelor Serbiei și Federației Ruse, Aleksandar…

- Pe principalele strazi din orașul Tiraspol aflat cub ocupația regimului marioneta au „defilat” SUV-uri militare ale Rusiei, cu drapeluri ale Uniunii Sovietice, a Federației Ruse și a „transnistriei” Camionul militar rusesc „Ural”,…

- Rusia si Turcia negociaza cumpararea de catre armata turca a unor noi sisteme antiracheta rusesti S-400, aceleasi din care a fost deja livrata Ankarei o serie ce a provocat critici dure din partea SUA, relateaza joi agentia EFE.Potrivit directorului Serviciului Federal de Cooperare Tehnico-Militara…

- Sectorul petrolier din Rusia a fost in centrul tuturor evoluțiilor din istoria sa moderna. Rusia Imperiala producea deja petrol in primele zile ale industriei din campurile de pe țarmurile Caspicului in actuala Baku, Azerbaidjan. Mai recent, vanzarile de petrol și gaze au oferit finanțare pentru…