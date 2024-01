Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul principal al partidului in 2024 este sa castige alegerile prezidentiale, dupa o pauza de 24 de ani. Sorin Grindeanu sustine ca PSD trebuie sa-si aleaga viitorul lider din postura de partid castigator al celor patru randuri de alegeri. ”Cand am pierdut alegerile in 2004 si 2009, au fost congrese…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, 50 de ani, a dezvaluit, sambata, la Prima TV, ca nu a votat-o pe Viorica Dancila, candidata partidului social-democrat la alegerile prezidențiale din 2019, relateaza News.ro.„Eu, in 2014, l-am votat pe Victor Ponta si in 2019, in turul doi, n-am fost la vot.…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a marturisit, in emisiunea Insider politic de la Prima TV, ca n-a votat cu candidatul social-democrat Viorica Dancila la alegerile prezidentiale din 2019. ”Eu, in 2014, l-am votat pe Victor Ponta si in 2019, in turul doi, n-am fost la vot. Pentru prima data,…

- Gușa a adus in atenție jocurile de putere și negocierile din culise care au avut loc in 2019, dezvaluind cum s-a decis ca Marcel Ciolacu sa preia conducerea partidului.„L-am chemat pe Vasile Dancu la masa. Eram in faza in care m-am impacat pentru ultima data cu el, el promitandu-mi in mod solemn ca…

- George Simion iși lauda propriul partid și ii vorbește de rau pe competitori, spune ca AUR are toate șansele, ceilalți speranțe slabe. Este convins ca AUR intra in turul doi, dar cu cine nu e singur. Cel mai probabil, un candidat PSD. Despre numele vehiculate in ultima vreme ca posibili candidați la…

- „Eu am zis-o de mai multe ori. In turul doi o sa intre candidatul PSD și candidatul AUR. Daca romanii sunt masochiști și le place cum e condusa țara acum de premierul Ciolacu, il vor vota pe premierul Ciolacu. Daca vor altceva, il vor vota pe candidatul AUR, care are șanse. Cred ca AUR va caștiga toate…