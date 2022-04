Tractoare de 400.000 euro furate din Germania, puse la muncă în România Doua tractoare furate din Germania, in seara zilei de 23 martie, au fost gasite in nordul Romaniei de catre polițiștii romani, care le-au pus sub sechestru. Intre timp, ele au și fost folosite la munca campului ca tot suntem in plin sezon de semanaturi. Acum, mai ramane de gasit și cel de-al treilea utilaj care aparținea companiei Milde din satul Bornitz, landul Saxonia, Cele doua tractoare marca Deutz au fost gasite in Romania la numai trei zile dupa ce au fost furate, potrivit Ziarul Romanesc. „Suntem foarte fericiți de succesul acestei cautari și dorim sa mulțumim poliției locale, Departamentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

