Toyota Yaris Sport GT7 vine cu un PlayStation 5 cadou şi un joc Gran Turismo 7 In aceste vremuri in care raritatea consolelor PlayStation 5 a devenit meme si subiect de sketch-uri la emisiunile de comedie, am inceput sa vedem oferte tot mai traznite pe baza de PS5. Chiar si Toyota s-a gandit sa isi ofere noul Yaris GT Sport cu o consola Playstation 5 si chiar mai mult de atat. Cei care cumpara acest automobil vor primi pe langa consola si noul joc Gran Turismo 7. Nu e vorba aici despre Yaris GT clasic, ci despre cel mai nou Yaris GT Sport, cu un motor pe benzina, de 1.5 litri, cu 4 cilindri. Automobilul este un hibrid si vine cu jante de 18 toli din aliaj, suspensii sport… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

