- Instrumentele de hacking ale unei firme israeliene au fost folosite impotriva jurnalistilor, personalitatilor opozitiei si organizatiilor de advocacy din cel putin 10 tari, inclusiv oameni din America de Nord si Europa, conform unei noi cercetari publicate marti de Microsoft si de autoritatea de…

- Marea majoritate a celor mai modeste gospodarii din Franta au fost fortate sa taie din cheltuielile cu alimentele si 42% chiar si-au suprimat una dintre mesele zilnice din cauza inflatiei, potrivit unui studiu privind precaritatea alimentara publicat sambata de compania internationala de sondaje…

- Foxconn planuieste sa investeasca 25 de miliarde de dolari T (820 de milioane de dolari) in noi fabrici de productie din sudul Taiwanului, in urmatorii trei ani, pentru a-si sustine ambitiile privind vehiculele electrice (EV), a spus compania duminica, transmite Reuters.Compania, numita oficial…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a oferit angajatilor companiei de social media actiuni la o evaluare a platformei de socializare de aproape 20 de miliarde de dolari, potrivit publicatiei The Information, care a citat o persoana familiara cu un e-mail trimis de Musk personalului Twitter,…

- Netflix a anuntat joi ca a redus preturile abonamentelor sale in unele tari, in incercarea de a mentine cresterea numarului de abonati pe fondul concurentei acerbe din partea rivalilor, transmite Reuters.Odata cu racirea boom-ului alimentat de pandemie si precautia consumatorilor cu privire…

- Bulgaria ar putea intra in zona euro din ianuarie 2025 daca indeplinește toate criteriile de intrare, a declarat joi, 23 februarie, vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.Bulgaria a renunțat, saptamana trecuta, la obiectivul de a adopta moneda euro in ianuarie 2024, deoarece…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus…

- Constructorul american de automobile Ford a anuntat marti, 14 februarie, reducerea a mii de locuri de munca in uzinele din Europa in urmatorii trei ani.Producatorul auto american intentioneaza sa creeze o ”structura de costuri mai competitiva” in Europa, unde intampina dificultati, conform…