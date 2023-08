„Totul se va termina repede și într-o clipă – așa cum a început”, declară Podoliak, consilierul principal al președintelui Ucrainei Principalul consilier al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, considera ca razboiul din Ucraina se va incheia ”rapid și intr-o clipa”, informeaza Stiripesurse . Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter, Podoliak scrie ca este puțin probabil ca fiecare kilometru de teritoriu sa fie recaștigat cu sange, deoarece, in anumite condiții, ”evenimentele vor capata un alt aspect”. ”Nu va fi ușor, dar este foarte naiv sa credem ca Ucraina va trebui sa recupereze teritorii recucerind fiecare kilometru cu sange. Pe masura ce forțele ucrainene avanseaza in sud și ajung la granița administrativa cu… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

