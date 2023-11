O furtuna care va intra in istorie a lovit cu forta unui uragan vestul si sudul Europei. Cel putin 12 oameni au murit si zeci au fost raniti, dupa ce vantul care a batut cu peste 200 kilometri pe ora a prabusit copaci peste case si masini. In Italia, meteorologii vorbesc de cea mai puternica furtuna care a lovit tara lor in ultimii 100 de ani.