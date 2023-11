Totul despre măselele de minte! Cum le îngrijim şi dacă trebuie extrase! Totul despre maselele de minte! Cum le ingrijim si daca trebuie extrase! Ne umflam și ne doare cand erup „Se intampla ca, atunci cand erup, sa apara un edem (umflatura), de obicei pe jumatate de fața. In același timp, simțim o greutate atunci cand deschidem gura și o durere difuza greu de localizat. Primul lucru pe care il facem este sa ne prezentam de urgența la stomatolog. Medicul ne va prescrie antibiotice și antiinflamatoare. Apoi, dupa incheierea tratamentului, urmatorul pas este extracția”, declara medicul stomatolog Sorina Stroe. Pot stramba dinții vecini „Atunci cand mergem la consult,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

