Totul despre jachetele din denim pentru bărbați Fara rupturi, patch-uri sau ace. Suntem pentru alegerea ținutei in funcție de personalitate atata timp cat o faci singur. Evita modelele de geci barbati din denim cu petice pre-cusute, stricacioase sau cu rupturi pentru a le face sa para „purtate”. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoșoaca susține ca a fost ”trasa” cu forța de pe holurile parlamentului intr-o incapere unde ar fi observat prezența a 10 barbați.”Ma duceam la etajul trei, ma intalnesc cu doua doamne, imi zambesc, „vai, cat va admiram, noi suntem masoane”. Mulțumesc, eu nu. Dintr-o data se deschide o ușa și ma trage…

- Patru inculpati care introduceau in tara droguri aduse din Spania, care apoi erau distribuite in penitenciare, au fost retinuti pentru 24 de ore de politistii si procurorii investigare a infractiunilor de criminalitate organizata din Mehedinti.

- Totodata, vor fi puse in aplicare 23 de mandate de aducere. Din cercetari a reieșit faptul ca doi angajați ai unei instituții publice ar fi intocmit adeverințe de venit pentru mai multe persoane, conținand informații false, pe care le-ar fi utilizat pentru contractarea unor imprumuturi de la doua instituții…

- Pompierii au intervenit de urgența, dar camera in care se afla barbatul de 53 de ani era cuprinsa de flacari la momentul intervenției.Ceilalți trei barbați au incercat sa scoata victima din foc, insa n-au reușit și au ieșit in ultimul moment, in așteptarea salvatorilor.Camera in care se afla omul strazii…

- Sute de persoane au manifestat duminica in Turcia, la Istanbul si Diyarbakir, oras important din sud-est, cu majoritate kurda, agitand portrete ale unor iranience ucise in timpul reprimarii manifestatiilor care zguduie in prezent Iranul, informeaza AFP, potrivit Agerpres.In Kadikoy, cartier de pe malul…

- Cinci barbati din judetul Iasi au fost retinuti de politistii nemteni, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in cadrul unui dosar penal de furt calificat, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat, joi, ca suspectii au varste cuprinse intre 17 si 31 ani si…

- Doi barbati care nu mai fusesera vazuti de familii de doua zile au fost gasiti, duminica, decedati, intr-o mașina cazut in raul Bistrita Ardeleana, pe raza localitatii Unirea, componenta a municipiului Bistrita.

- Aștepți cu nerabdare primavara? Visezi deja la haine lejere și vrei sa afli ce modele vor fi remarcabile in anotimpul care vine? In special pentru tine, verificam la ce modele de jacheta de primavara merita sa fii atent. Jachete de primavara pentru barbați: in primul rand bomber E timpul pentru o noua…