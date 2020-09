Stiri pe aceeasi tema

- 5 avize medicale sunt necesare pentru inceperea anului școlar, insa nu pentru toți copiii, ci in funcție de situația fiecaruia. Daca in cazul unui copil pot fi necesare mai multe avize, in cazul altora poate fi necesar unul singur. Cele 5 avize sunt: recomandarea pentru copiii cu boli cronice, adeverința…

- Documentele medicale necesare la inscrierea sau frecventarea unui ciclu de invațamant sunt adeverința medicala pentru inscrierea in colectivitate și aviz epidemiologic pentru (re)intrare in colectivitate.Adeverința medicala se elibereaza la inscrierea in fiecare ciclu de invațamant, de catre ...

- Conducerea Primariei Campina a avut astazi, vineri, 4 septembrie 2020, o noua intalnire cu directorii unitaților de invațamant din localitate. In urma acestei noi runde de discuții, Primaria ne-a transmis un comunicat de presa cu masurile care s-au stabilit pentru inceperea noului an școlar.

- Linii Telverde disponibile pentru informații despre inceperea noului an școlar in Social / on 04/09/2020 at 11:20 / Atat elevii, parinții acestora și dascalii, cat și reprezentanții scolilor si administratiei publice locale care doresc consultanta in materie de accesare a fondurilor europene au la…

- In contextul pandemiei de Coronavirus si a numarului inca mare de imbolnaviri zilnice, Ministerul Sanatatii a emis noi reguli pe care autoritatile trebuie sa le puna in practica, odata cu inceperea anului scolar, la 14 septembrie. Astfel, elevii vor sta la scoala intre 3 si maximum 7 ore. Ministerul…

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…

