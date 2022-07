Totul decurge conform planului, zice Putin Dupa cum relateaza Tass, Vladimir Putin este mulțumit de operațiunea militara speciala declanșata in Ucraina, chiar daca, iata, conflictul a ajuns la a 127-a zi. „Scopul operațiunii este de a elibera Donbassul, de a spori apararea locuitorilor din regiune și de a crea condiții care sa garanteze securitatea Rusiei. Nu este nevoie sa se stabileasca o data pentru finalizarea operațiunii. Nu vorbesc niciodata despre asta, intrucat așa este viața reala, nu este in regula sa o limitam la termene. In mod calm și ritmic, forțele militare inainteaza și ajung in punctele de destinație care le-au fost atribuite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

