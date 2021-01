Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool a suferit prima sa infrangere pe teren propriu in prima liga engleza de fotbal din aprilie 2017 incoace, 0-1 cu Burnley, joi seara, intr-o partida din etapa a 18-a. ''Cormoranii'' ajunsesera la 68 de meciuri consecutive fara infrangere pe Anfield din aprilie 2017.…

- CHIȘINAU, 30 dec – Sputnik. Saptamana trecuta s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri pozitive printre jucatorii și membrii staff-urilor echipelor din Premier League. Au fost 18 infectați la 1.479 de teste. © AP Photo / Cesar MansoMessi a dezvaluit echipa la care vrea sa joace din 2022!…

- Manchester United - Wolverhampton se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida din cadrul etapei a 16-a din Premier League. In cazul unui succes, echipa lui Solskjaer va urca pe poziția a doua, la doar doua puncte distanța fața de liderul Liverpool. United n-a mai pierdut de opt etape in Premier League,…

- Everton - Manchester City se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru runda a 16-a din Premier League. Cele doua echipe pot profita de pașii greșiți facuți de rivale in etapa de „Boxing Day”. Liverpool, Leicester, United și Tottenham n-au gasit cheia succesului dupa Craciun și toate…

- Arsenal - Chelsea se joaca azi, de la 19:30, in cea mai așteptata partida a rundei a 15-a din Premier League. Derby-ul de „Boxing Day” le prinde pe cele doua rivale londoneze la o distanța de11 puncte și zece locuri in clasament. Arsenal primește vizita lui Chelsea intr-una dintre cele mai negre perioade…

- Campioana Angliei, FC Liverpool este de neoprit in Premier League. "Cormoranii" au obținut o victorie zdrobitoare in etapa a 14-a, reușind sa se impuna cu un neverosimil scor de 7-0 in fața formației Crystal Palace.

- Jose Mourinho (57 de ani), antrenorul lui Tottenham, era foarte suparat ca a pierdut primul meci in campionat dupa 94 de zile, 1-2 cu Liverpool, cedandu-le „cormoranilor” locul de lider in Premier League. Dupa 11 etape și 94 de zile de invincibilitate in Premier League, Tottenham a pierdut in sfarșit.…

- Echipa FC Liverpool, detinatoarea titlului, a preluat conducerea in campionatul de fotbal al Angliei, dupa ce a reusit sa se impuna la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Tottenham Hotspur, miercuri seara, in derby-ul etapei a 13-a din Premier League. "Cormoranii"…