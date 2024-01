Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen continua sa fie interesata de fundașul central Radu Dragușin (despre interesul bavarezilor a anunțat in exclusivitate GSP). Iar bavarezii incearca sa-l convinga pe internațional roman sa le accepte propunerea. Fundașul roman, desemnat „Fotbalistul anului 2023” in Ancheta GSP, este o prioritate…

- Intr-o confruntare cinematografica in ajunul Anului Nou, „Wonka”, fantezia muzicala capricioasa cu Timothee Chalamet in rolul tanarului Willy Wonka, a cucerit casele de bilete, ocupand primul loc in vanzare, cu o cifra impresionanta de 29,5 milioane de dolari din vanzarea de bilete. Caștigurile de 22,7…

- Situație inedita in Timișoara unde localnicii așteptau cu nerabdare finalizare lucrarilor, incepute acum trei ani, pe bulevardul Cetațenii unde a fost pusa și o linie de tramvai care a costat 17 milioane de euro, iar la probe tramvaiul n-a avut loc sa treaca de un stalp, potrivit Opinia de Timișoara.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca vrea sa lamureasca din start orice speculatie despre intentia ascunsa a statului legata de Pilonul 2 de pensii, precizand ca nu exista asa ceva si a cerut ”domnilor de la USR sa raspunda pentru miliardul de la vaccinuri si celelalte…

- O avertizare generala cu privire la riscul unor atentate, proteste violente și adunari ilegale a fost transmisa, zilele trecute, de autoritațile din Senegal, ultima țara cu care președintele roman Klaus Iohannis iși incheie, pe 23 noiembrie, turneul din Africa. Agenda publica a Administrației Prezidențiale…

- Vasile Bleotu, fost deputat PSD și director financiar in Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), folosește doua conturi de Facebook pentru a promova propaganda Rusiei și mesaje eurosceptice. La inceputul acestei luni, Bleotu a participat la o recepție organizata de Ambasada Federației Ruse…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca Romania nu va mai achizitiona vaccinuri in cantitate foarte mare pentru care nu exista interes la nivelul populatiei. Multe dintre materialele cumparate in pandemie sunt și acum in depozite. “Am reusit sa vindem 7,5 milioane de doze de vaccin…