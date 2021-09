Stiri pe aceeasi tema

- In ce condiții incepe noul an școlar? Ministrul Educației, Sorin Campeanu, și cel al Sanatații, Ioana Mihaila, vor susține, de la ora 10:00, o conferința de presa comuna in care anunța noile reguli in care copiii se vor intoarce la școala, din 13 septembrie.

- La o sapamana de cand ministrul Sanatații declara ca se vor permite doar maștile de uz medical in școli, autoritațile s-au razgandit. Elevii vor fi lasați sa poarte și maști textile. Anunțul a fost facut, marți, de catre ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a precizat ca elevii vor putea purta…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a transmis, marți, dupa o intalnire cu ministrul sanatații, Ioana Mihaila, ca toți profesorii și elevii care prezinta simptome vor fi testați gratuit, iar daca parinții nu sunt de acord cu testarea, cursurile vor avea loc in sistem online dupa primul caz de COVID-19…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, o ședința de lucru privind inceperea noului an școlar, la care vor participa ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, și ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Intalnirea acestora va avea loc la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 17.00. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca școlile se vor inchide doar in momentul in care indicele de infectare cu COVID-19 va trece de 6 la mia de locuitori. Profesorii care refuza vaccinarea vor fi testați la fiecare 72 de ore, iar cei care refuza și testarea vor fi suspendați. ”Școlile…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca liceele vor putea organiza examene de admitere din 2022, daca noua lege a Educației va fi adoptata cel tarziu la inceputul anului viitor. Astfel, elevii vor putea opta fie pentru Evaluarea naționala, ca și pana acum, fie pentru examenele organizate…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…