Toți consumatorii racordați la sisteme centralizate sunt obligați să aibă contoare și repartitoare până la finalul anului. Ce amenzi prevede legea Legea energiei termice a fost modificata in Parlament, iar una dintre prevederi instituie obligativitatea montarii de contoare și repartitoare in apartamentele racordate la sistememe centralizate de incalzire, scrie Economica.net . Experții critica termenul extrem de scurt, insa surse politice au declarat pentru Libertatea ca prevederea va fi discutata in coaliție și ar putea fi prorogata. Proiectul de lege privind energia termica a fost depus inițial in Parlament in anul 2016, insa de-a lungul ultimilor cinci ani proiectul a fost modificat masiv. O prima forma a acestuia a fost trimisa spre promulgare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

