- Italia impune carantina obligatorie de 5 zile pentru orice calator provenind din UE: Intreaga peninsula va fi in zona rosie pentru weekendul de Paste Carantina obligatorie de cinci zile, va fi impusa de Italia pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru…

- Aceasta masura ''se aplica tuturor celor care pleaca si sosesc'' in peninsula, inclusiv cetatenilor italieni, a precizat un reprezentant al Ministerului Sanatatii, citat de Agerpres .In schimb, data intrarii in vigoare a acestei noi restrictii nu este deocamdata cunoscuta, in contextul in care minivacanta…

