Stiri pe aceeasi tema

- Allview a inregistrat, in 2020, o cifra de afaceri de peste 82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de 19 de ani a companiei. Profitul net s-a situat la 4,88 milioane de euro (23,86 milioane de lei), dupa un an de creștere a vanzarilor pentru echipamentele electronice,…

- Potrivit site-ului liste.firme.ro, Allview a inregistrat in 2019 o cifra de afaceri de 86,4 milioane de lei si un profit net de 1,8 milioane de lei. In 2020, cifra de afaceri a ajuns la 404,6 milioane de lei si la un profit net de 23,86 milioane de lei. Pe seama cifrelor furnizate de companie se poate…

- Visual Fan SRL, producatorul dispozitivelor electronice Allview, a inregistrat, in 2020, o cifra de afaceri de peste 82,75 milioane de euro (404,61 milioane de lei), cea mai mare din istoria de 19 de ani a companiei, anunța un comunicat. Profitul net s-a situat la 4,88 milioane de euro (23,86…

- Intr-o lume economica in care rapiditatea si eficienta cu care se raspunde la provocarile pietei si la nevoile consumatorilor fac diferenta intre succes si esec, companiile si mai ales managerii acestora trebuie sa adopte solutii eficace si in timp real pentru a avea un cuvant de spus in industria din…

- Anul trecut, Grupul a avut o creștere a cifrei de afaceri cu 33% fața de 2019 Profitul net a fost 2,1 milioane de euro in 2020, de 3 ori mai mare comparativ cu cel inregistrat in anul precedent Compania iși propune deschiderea a cel puțin 8 unitați comerciale de tip Agroland MEGA, cu suprafețe de […]…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor, controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietaților imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in creștere cu 29,4% fața de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun…

- Vlad Ciuburciu, Directorul General Vascar, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata carnii din Romania, a vorbit, intr-un interviu, despre cifrele companiei pe care o conduce. Vascar, infiintata in anul 1984 sub numele de Industria Carnii Vaslui, este o companie producatoare de mezeluri,…

- Compania aeriana irlandeza low-cost Ryanair a inregistrat pierderi de 307 milioane de euro in al treilea trimestru fiscal al sau (octombrie - decembrie 2020), fata de un profit de 88 milioane de euro in perioada similara a exercitiului anterior, relateaza agentia EFE potrivit Agerpres. Reprezentantii…