Tot mai multi șoferi se urcă băuți la volan. Peste 10.000 de dosare penale, deschise anul trecut Numarul cazurilor de șoferi prinși bauți la volan crește alarmant. Anul trecut, polițiștii au deschis peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise, in Romania, peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice, insemnand aproximativ […] The post Tot mai multi șoferi se urca bauți la volan. Peste 10.000 de dosare penale, deschise anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 ianuarie 2024, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Vadu Moților, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 750 B, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Bombe pe roți pe drumurile din Alba, de sarbatori. Polițiștii rutieri au descoperit șoferi bauți și au facut dosare penale Polițiștii rutieri din Alba au depistat un numar mare de șoferi care s-au urcat bauți la volan, in ultimele 24 de ore. Aceștia reprezinta un pericol major pentru ceilalți participanți…

- Romania’s trade deficit for goods contracted by 12.2% y/y to E28.9bn (9.2% of GDP) in the 12 months to October 2023, as imports edged down by 0.5% y/y to E122.7bn and exports advanced by 3.7% y/y to E93.8bn (30% of GDP), according to bne Intellinews. The country’s deficit-to-GDP ratio peaked at 11.8-11.9%…

- Senatul a adoptat proiectul de lege prin care soferii condamnati ca au condus bauti sau drogati isi pierd dreptul de a redobandi permisul pe o perioada de pana la 10 ani. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat initiativa social-democratului Robert Cazanciuc prin care soferii condamnati…

- Mai mulți șoferi din Timiș s-au ales cu dosare penale pe numele lor, pentru ca s-au urcat la volan deși consumasera bauturi alcoolice. In Timișoara, polițiștii de la Rutiera au depistat inclusiv un tanar de 33 de ani care conducea fara permis.

- La data de 25 noiembrie 2023, in jurul orei 02.00, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au depistat un barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Republicii din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- MApN a anunțat ca membrii Congresului SUA au transmis o notificare cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2 SEPv3, 12 derivate pe sașiu de tanc, munitie si simulatoare pentru instruire, dar precizeaza ca contractul va fi de 1,07 miliarde de dolari. Inițial, contractul…

- Doi șoferi, prinși bauți la volan pe drumuri din Alba. Polițiștii au deschis dosare penale Doi șoferi din județele Mureș și Timiș au fost prinși de polițiștii din Alba, in timp ce conduceau sub influența bauturilor alcoolice. In ambele cazuri, polițiștii au deschis dosare penale, iar unul dintre șoferi…