Stiri pe aceeasi tema

- Pana atunci, trei cladiri importante din Capitala vor fi iluminate in turcoaz in aceasta seara, pentru a marca ziua internațional a acestei boli. Data de 9 iunie a fost declarata Ziua internaționala a bolii Batten, eveniment care anul acesta are o conotație speciala pentru parinții copiilor din Romania…

- Cristinel Lambru, primarul PNL al comunei Gura Ialomiței, a murit marți, la Spitalul 'Elias' din Capitala. Edilul a fost transferat la București inca de la sfarșitul saptamanii precedente, avand mai multe probleme de sanatate, anunța independentonline.ro.Edilul s-a prezentat la Camera de Garda…

- Cristinel Lambru, primarul comunei Gura Ialomiței, a murit in dimineața zilei de marți, 19 mai 2020, la Spitalul «Elias» din Capitala. Edilul a fost transferat la București inca de la sfarșitul saptamanii precedente, avand mai multe probleme de sanatate. Se afla in coma indusa... Din primele informații,…

- Premiera medicala la Institutul „Matei Balș” din Capitala: trei pacienți cu COVID-19 aflați in stare grava in secția ATI a unitații au primit plasma de la donatori vindecați. Acest tip de tratament este folosit in peste 30 de țari impotriva...

- 35 de cadre medicale si 75 de pacienti au fost diagnosticati cu COVID 19, anunta Grupul de Comunicare Strategica.35 de cadre medicale si 75 de pacienti au fost diagnosticati cu COVID 19, anunta Grupul de Comunicare Strategica."La nivelul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, din data de 22 martie…

- Statele Unite continua sa fie țara cu cele mai multe cazuri de COVID-19 din lume. A inceput sa scada numarul de infectari pe zi și cel al deceselor. Batalia nu a fost insa caștigata. Epidemiologii spun ca e posibil un al doilea val la iarna.

- 35 de cadre medicale si 75 de pacienti au fost diagnosticati cu COVID 19, anunta Grupul de Comunicare Strategica.35 de cadre medicale si 75 de pacienti au fost diagnosticati cu COVID 19, anunta Grupul de Comunicare Strategica."La nivelul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, din data de 22 martie…

- Cabral trage un semnal de alarma privind carantina impusa de autoritați și pe care mulți oameni nu o respecta, riscandu-și sanatatea. Prezentatorul TV a povestit despre experiențele din spitale din Romania.Deși autoritațile au impus reguli stricte pentru popuație pentru a preveni raspandirea virusului,…