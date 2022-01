Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 in randul copiilor a crescut, la acest moment, la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitala fiid internati 8 copii cu varste sub cinci ani, inclusiv sugari, a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, medicul Raluca Alexandru, potrivit news.ro.…

- Un grup de parlamentari USR PLUS au initiat o propunere legislativa prin care si parintii vaccinati anti-COViD-19 ai copiilor mai mari de 7 ani, infectati cu o boala contagioasa si aflati in carantina sau izolare, ar putea primi concediu platit. Initiativa a primit semnaturile a 51 de senatori si deputati.…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori continua sa scada in Capitala, coborand luni sub 14 la mia de locuitori. Potrivit Direcției de Sanatate Publica București, rata de infectare in Capitala este luni de 13,87 luni, fața de 14,35 cu o zi in urma. Incidenta cazurilor COVID-19 in București…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, sambata, in Bucuresti, de 16,53 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP). In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,54. Incidenta COVID-19 in Capitala a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie. Raluca…

- Un barbat de 36 de ani și parinții sai au murit in aceeași zi de COVID-19. Toți trei erau nevaccinați. Nenorocirea s-a petrecut pe 13 octombrie, zi in care o familie intreaga de giurgiuveni a murit din cauza COVID-19 la Spitalul județean din oraș. Singura cunoscuta cu comorbititați era mama, in varsta…

- Numarul pacienților internați in secțiile de terapie intensiva COVID este intr-o continua creștere și a atins, sambata, un nou record, depașind 14.000 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 9 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.346.240 de cazuri de infectare…