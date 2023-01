Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala vrea informații despre cei care au venituri de cel puțin un milion de euro in Romania. Bancile vor raporta de anul viitor, in Romania, informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit, respectiv persoanele care beneficiaza de o remunerație…

- Bancile vor raporta de anul viitor, in Romania, informații referitoare la persoanele cu venituri ridicate din cadrul instituțiilor de credit, respectiv persoanele care beneficiaza de o remunerație totala de cel puțin 1 milion de euro, anunța Banca Naționala. Proiectul este o transpunere a unei directive…

- ”Adversarii nostri si concurentii nostri au o strategie pe termen lung. In fata acestor provocari, viziunea pe termen scurt si dorintele pioase nu sunt de ajuns”, urmeaza sa declare Rishi Sunak, potrivit unor fragmente difuzate de Downing Street inaintea acestui discurs pe care seful Guvernului urmeaza…

- Guvernul britanic nu are nicio intentie de a relaxa Brexit-ul pentru a se apropia de Uniunea Europeana, a declarat premierul Rishi Sunak, la o zi dupa aparitia unor informatii de presa care sugerau ca Londra ar putea incerca sa isi consolideze legaturile cu UE, informeaza Agerpres.

- La 5 ani de la incendiul uriaș din Moftin, județul Satu Mare, care a durat 20 de zile și a provocat daune de 1 milion de euro, DIICOT a reușit sa stabileasca de la ce a pornit focul la sonda de gaz. De vina ar fi o valva contrafacuta, importata din China, dar prezentata cu acte false ca fiind produsa…

- Mii de persoane au manifestat, sambata, in centrul Londrei, cerand ca Regatul Unit sa revina in Uniunea Europeana. Marsul national de reunire de sambata a strans multimi de oameni, de la Park Lane pana in Piata Parlamentului. Oameni din toata Marea Britanie au calatorit ore intregi pentru a participa,…

- Mii de protestatari au marsaluit sambata prin centrul Londrei cerand ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana. Dezamagiți de costurile ridicate ale vieții și de faptul ca nu vad niciun beneficiu de pe urma Brexit, manifestantii au scandat „Afara cu conservatorii” si au huiduit atunci cand vorbitorii…

- Mii de protestatari au marsaluit sambata prin centrul Londrei cerand ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana, informeaza PA Media/dpa. Participanti din intreaga Mare Britanie au calatorit ore intregi pentru a ajunge la marsul reintegrarii nationale din capitala in care a fost parcurs un traseu…