- Ministerul Afacerilor Externe a mentionat joi ca vor fi organizate, in perioada 21 - 24 mai, sapte zboruri din state europene pentru aducerea in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian, adoptate in…

- Mai multe state europene initiaza, de astazi, masuri de relaxare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. In Spania, adultii vor avea permisiunea de a iesi pentru exercitii fizice in aer liber, iar in Austria se vor deschide toate magazinele. In urma cu doua saptamani, cateva magazine…

- Iohannis: Dupa 15 mai nu vom putea sa ne intalnim decat maxim 3, nu vom putea sa plecam din localitate, nu vom putea iesi la restaurant sau la mall. Presedintele Klaus Iohannis a discutat astazi despre o serie de masuri care vor ramane in vigoare si dupa data de 15 mai, cand se va incepe o usoara relaxare…

- Bursele europene și asiatice au scazut miercuri, dupa ce masurile guvernamentale de protecție impotriva impactului coronavirusului nu au reușit sa ofere siguranța investitorilor, scrie Financial Times. Indicele FTSE 100 de la Londra a scazut cu 3,4% in deschidere, in vreme ce indicele Dax al bursei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca mai multe state europene au adoptat masuri exceptionale pentru a limita raspandirea infectiei cu COVID-19, cu impact asupra liberei circulatii a persoanelor si a bunurilor/marfurilor.

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei…

- Cerintele impuse de Budapesta universitatilor straine sunt discriminatorii, incalca regulile europene si trebuie sa fie condamnate, a afirmat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite AFP potrivit Agerpres. Universitatea Central-Europeana (CEU), fondata de miliardarul…