Tot mai multe persoane imunizate după ce s-a introdus posibilitatea vaccinării fără programare Numarul persoanelor vaccinate a crescut cu 30% dupa data de 7 mai, cand s-a introdus posibilitatea ca vaccinarea sa se faca direct prin prezentarea la centrul de vaccinare, fara ca programarea prealabila in platforma sa mai fie obligatorie, a anunțat, marți, Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Bucureștiul a ajuns la rata de acoperire […] The post Tot mai multe persoane imunizate dupa ce s-a introdus posibilitatea vaccinarii fara programare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu varste intre 12 și 15 ani se pot imuniza impotriva virusului SARS-COV-2 incepand din vara. Anunțul a fost facut de medicul Valeriu Gheorghița in conferința saptamanala, precizand ca ” exista o perspectiva cat se poate de clara”. Pfizer-BioNTech a cerut autorizarea vaccinului pentru copii inca…

- Rata de infectare din București a scazut, vineri, sub 3 la mie. Bucureștiul indeplinește astfel condițiile pentru a intra in scenariul galben, ceea ce presupune relaxarea restricțiilor. Totuși, autoritațile nu vor lua o decizie vineri, ci abia peste cateva zile. Este posibil ca, incepand de luni, o…

- Noul Ordin privind instituirea carantinei semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, publicat in Monitorul Oficial și despre care premierul Florin Cițu spune ca nu a fost informat, este in opinia lui Moldovan “mai obiectiv”. Ea a susținut in cadrul unui interviu la Digi24 ca Bucureștiul “este de…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a ținut sa aduca, in noaptea de marți spre miercuri, o serie de lamuriri legate de noul ordin, care cuprinde criteriile pentru instituirea carantinei zonale, precizand ca nu se pune problema unui lockdown de Paște in București. ”Bucurestiul NU se carantineaza de…

- Primarul Capitalei a anunțat ca Bucureștiul va avea Tren Metropolitan, care va lega toate localitațile de la periferia cu județul Ilfov, cu principalele gari din oraș. Proiectele, in valoare totala de 530 milioane de euro, vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Conform planului,…

- Un grup de siguranța pentru vaccinurile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca beneficiile vaccinului AstraZeneca COVID-19 sunt mai mari decat riscurile sale și recomanda continuarea vaccinarilor, relateaza Reuters. OMS a listat luna trecuta vaccinul AstraZeneca și al Universitații…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a stabilit cu coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, ca din a doua jumatate a lunii februarie personalul din invatamant sa aiba ”o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare”. Valeriu Gheorghița nu neaga discuția…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…